Dan toch geen World Transplant Games in Leuven

Leuven Mogelijk toch nooddorp voor Oekraïense vluchtelin­gen in onze regio: twee Leuvense locaties nog in beeld

Een tijdje geleden werd er veel gesproken over nooddorpen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen maar ondertussen is het relatief stil geworden over dat onderwerp. Blijft de vraag: komt er nog een nooddorp in onze regio of is de nood minder acuut geworden?

30 augustus