Dan toch geen vuilniswagen op waterstof in Leuven

De stad Leuven zet volop in op klimaatneutraliteit maar niet tot elke prijs. Zo komt er geen vuilniswagen op waterstof zoals was voorzien. Die vuilniswagen zou 600.000 euro kosten maar dat prijskaartje is al achterhaald. Ondertussen klokt de prijs af op bijna een miljoen euro en dat bedrag spenderen aan één vuilniswagen vindt schepen Thomas Van Oppens (Groen) onverantwoord in deze crisistijden. Volgens Van Oppens speelt de oorlog in Oekraïne een rol in de prijsstijging maar ook de toegenomen vraag naar waterstofwagens in Duitsland. De schepen benadrukt wel dat de stad Leuven blijft investeren in milieuvriendelijke voertuigen. Voor de ophaling van het afval wordt er uitgekeken naar alternatieven. Een elektrische vuilniswagen is echter geen optie omdat de technologische mogelijkheden nog niet voldoen. Wat betreft afvalverwerking is er voor de stad Leuven overigens nog een tegenvaller. De kostprijs voor de verwerking is gestegen met 420.000 euro per jaar. Toch leidt dat gegeven niet tot de stijging van de prijs voor huisvuilniszakken in Leuven. Het Leuvense stadsbestuur liet eerder al weten dat er enkel een indexering komt en geen prijsverhoging.