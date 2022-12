Dan toch geen raamsticker ‘openbaar toilet’ in Leuvense horecazaken

“Een toilet vinden dat voor iedereen toegankelijk is, is niet altijd even eenvoudig. Daarom wil N-VA Leuven het aanbod aan openbare toiletten beter bekend maken met behulp van een raamsticker. In Leuven zijn er wel openbare toiletten maar vaak zijn die gelegen in openbare gebouwen die na de kantooruren gesloten zijn”, aldus gemeenteraadsleden Debby Appermans en Frieda Aerts. “Heel wat horeca- en handelszaken hebben een toilet dat gratis gebruikt mag worden maar velen weten dat niet. Daarom stellen we voor dat het stadsbestuur in Leuven een sticker ter beschikking stelt die handelszaken op hun raam plakken om aan te geven dat hun toilet openbaar gebruikt mag worden. Je zou ook kunnen aanduiden of het toilet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. In Mechelen werd een gelijkaardig voorstel alvast positief onthaald door het stadsbestuur.”

Extra investeren

In Leuven blijkt dat niet het geval, al is burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) het er wel mee eens dat het stadsbestuur verder werk moet maken van openbare en toegankelijke toiletten. “Zo’n sticker met de vermelding ‘openbaar toilet’ kan enkel in een openbaar gebouw. In horecazaken ligt dat moeilijk want dat zijn geen openbare gebouwen. Je zou ook een andere vermelding kunnen bedenken voor zo’n sticker maar gratis naar het toilet kunnen gaan in een horecazaak moet de evidentie zijn en niet de uitzondering. De horecasector werkt overigens goed mee wat dit betreft in onze stad. Een aparte raamsticker zou net betekenen dat het een uitzonderlijk iets is terwijl het de logica zelf moet zijn. Maar meer investeren in openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn in onze stad staat zeker nog op stapel.” Liesbeth Vandermeeren van CD&V voegde er nog aan toe dat de stad Leuven meer promotie zou moeten maken voor de openbare toiletten. “Het zou ook goed zijn om de openingsuren van de toiletten onder het Rector De Somerplein wat ruimer te maken. De stad Leuven moet in de toekomst ook extra investeren in toegankelijke toiletten want dat is momenteel het grootste probleem.”