Dan toch geen nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Vlaams-Brabant: “Tijdelijk nooddorp zou te veel geld kosten”

De locaties die onderzocht werden, waren domein ‘t Park in Landen, een locatie in Buizingen bij Halle en twee sites in deelgemeentes van Leuven. Eentje aan Spoor Noord in Kessel-Lo en een andere aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal. In eerste instantie gaf de provincie maar liefst twaalf mogelijke plaatsen door aan de Vlaamse regering, maar die lijst was dus al teruggebracht tot vier.

“Kost te veel tijd en geld”

Voor elke locatie werd de voorbije weken onder meer nagegaan of er voldoende nutsvoorzieningen aanwezig waren of konden bijgebouwd worden, of de locatie goed bereikbaar was en of er openbare diensten in de buurt waren. Nu blijkt dat geen enkele locatie voldoende geschikt is. “Sommige locaties hadden geen riolering, of hadden te kampen met bodemverontreiniging”, vertelt gouverneur Jan Spooren. “Een tijdelijk nooddorp inrichten zou te veel tijd en te veel geld kosten.”

“Huidige oplossingen werken goed”

De provincie zal nu de bestaande manieren om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, blijven gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om huisvesting bij mensen thuis, kamers in woonzorgcentra of andere opvangcentra. “Dat gaat voorlopig goed, en dat blijven we als provinciebestuur maximaal ondersteunen”, stelt de gouverneur. Spooren wil daarnaast bekijken of er contracten kunnen afgesloten worden met de toeristische sector, om vluchtelingen eventueel in hotelkamers op te vangen.

