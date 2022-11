Dan toch duivelsgekte: Het Depot en Manhattan lopen helemaal vol voor wedstrijd tegen Canada

Een lange rij van supporters op het Martelarenplein in Leuven...Dat was het beeld net voor de aanvang van de wedstrijd België-Canada. Zij waren op weg naar concertzaal Het Depot waar een groot scherm een traditie is geworden tijdens grote voetbaltornooien. Directeur Mike Naert zag het graag gebeuren nadat de ticketverkoop aanvankelijk eerder traag op gang kwam voor de wedstrijden van de Rode Duivels: “Een vol huis zoals ik wel had verwacht. Het was even wachten op het enthousiasme van de supporters maar nu de Belgen aan het tornooi beginnen, is iedereen klaar om als één man achter de nationale ploeg te staan. Ook voor de andere wedstrijden is de ticketverkoop nu op kruissnelheid gekomen.”