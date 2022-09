Dan en Leen hangen weggeefkast om lege brooddozen te vullen: “Armoede vind je niet enkel in het buitenland.”

Leuven Geen vuurwerk meer op Leuven Kermis: “We voorzien een diervrien­de­lijk alterna­tief”

Leuven Kermis is in volle opbouw en gaat vrijdag feestelijk van start. Opvallende nieuwigheid: het populaire vuurwerk gaat op de schop. “Maar we hebben wel een spectaculair alternatief in petto in de vorm van een lasershow”, zegt schepen van Evenementen Denise Vandevoort (Vooruit).

31 augustus