Damiaanprijs wordt uitgereikt op 7 mei

Inbreker blokkeert voordeur met stoel terwijl hij zijn slag slaat

Vrijdagavond waren inbrekers aan het werk in Leuven. Zowel in een woning in de Ramberg, als in de Mgr. van Waeyenberghlaan haalden onbekenden de boel overhoop. In beide woningen kon cash geld en juwelen worden buitgemaakt.