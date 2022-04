Dames van TTC Meerdaal stoten door naar Superdivisie

LeuvenHet was een lang en spannend seizoen, maar de dames van Tafeltennisclub Meerdaal Leuven hebben een ticket bemachtigd voor de Superdivisie, de hoogste reeks in ons land. Ze wonnen met 9-1 van rechtstreekse concurrent Jamoigne B. Volgende week staat er nog een duel gepland met de A-ploeg uit Jamoigne. Dan gaat het echt om de titel.

Tot nog toe stonden drie ploegen samen aan de kop van het klassement: Meerdaal Leuven, Jamoigne A en Jamoigne B. De winnaar van het duel tussen Meerdaal en Jamoigne B was zeker van een plekje in de Superdivisie. Meerdaal won overtuigend. Enkel Nele Lievens moest in haar openingswedstrijd een punt aan de tegenstander laten. Na twee uur stond de duidelijke 9-1 al op het bord.

Met Kim Bakkers hebben de dames van TTC Meerdaal de bronzen medaillewinnares van het BK in de ploeg. Zij was jarig en bleef foutloos in de topper. “Het was een heel seizoen knokken. De foutenmarge was heel klein, omdat we elkaar geen duimbreed toegaven, dus het doet heel veel deugd dit tot een goed einde te kunnen brengen”, aldus de blikvanger van het team.

De promotie naar de Superdivisie is een historisch moment voor TTC Meerdael Leuven. Voor het eerst in het 40-jarig bestaan van de club hebben ze een ploeg op het hoogste niveau in ons land. De promotie is dus al binnen, maar de titel nog niet. Volgende week heeft de ploeg genoeg aan een gelijkspel om ook echt kampioen te spelen.

