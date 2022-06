Dag van de Mantelzorg bij Zorg Leuven: “Getrakteerd op optreden van Tom helsen”

Mantelzorger worden…Het overkomt je omdat iemand uit je omgeving zorgbehoevend wordt en dat kan gaan van je partner tot je buur. Bij Zorg Leuven beseffen ze maar al te goed dat mantelzorgers heel waardevolle partners zijn voor de professionele hulpverlening en naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg krijgen ze dan ook de welverdiende aandacht. “Zij vervullen allerlei taken in en rond het huis en zijn een belangrijke sociale steun en aanspreekpunt, zowel voor de hulpverlener als voor de zorgbehoevende. Zorg Leuven legt daarom de mantelzorgers in de watten. Zij zijn onze partners, onze echte helden”, aldus Bieke Verlinden (Vooruit), voorzitter van Zorg Leuven.

Levensbestendige woning

Meer concreet werden de mantelzorgers uitgenodigd in Casa Clementina, het nieuwe project van thuiszorg dat recentelijk de deuren opende. “Tijdens een rondleiding met de ergotherapeut maakten de aanwezige mantelzorgers kennis met allerlei mogelijke woningaanpassingen en hulpmiddelen die in deze levensbestendige woning tentoongesteld worden”, vertelt Bieke Verlinden. “Heel wat mantelzorgers reageren verrast wanneer ze ontdekken hoe kleine ingrepen in een woning het leven van hun zorgvrager kunnen vergemakkelijken. Zorg Leuven trakteerde de mantelzorgers ook op een exclusief optreden van Tom Helsen.” Mantelzorger Vera Bruffaerts kon dat cadeautje wel waarderen: “Wat leuk dat we op deze manier bedankt worden voor de zorgen die we dagelijks bieden. We voelen ons gewaardeerd en zijn blij dat we mochten genieten van dit gezellige optreden.” Meer info over de ondersteuning voor mantelzorgers kan je vinden op www.zorgleuven.be/welk-soort-zorg-wil-je-krijgen/thuiszorg/ondersteuning-bij-mantelzorg