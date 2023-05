Daders kunnen ontkomen na woninginbraak op Oude Baan in Leuven

Vierde benefiet­con­cert ‘Music for Luc’ ten voordele van Zorgcir­kels Jongdemen­tie: “Het behoud van levenskwa­li­teit staat altijd voorop”

Toen Luc Claes op 49-jarige leeftijd te horen kreeg dat hij leed aan jongdementie stortte zijn wereld even in. Gelukkig kreeg de gedreven onderwijzer en vader van twee kinderen veel steun van familie en vrienden die ‘Music for Luc’ organiseerden om Luc een hart onder de riem te steken. Ondertussen is het initiatief toe aan de vierde editie: “We gaan opnieuw voor een uitverkocht, daverend en dansend Depot in Leuven”, vertelt Erik Meulemans.