Daar is de lente (?)…daar zijn de Leuvense palmbomen

IN BEELD. Na de zelfrijden­de wagen, de zelfvaren­de boot: “Kijk, zonder handen!”

Wie in de namiddag de blik richtte op het kanaal Leuven-Dijle was misschien getuige van een bijzonder schouwspel. Met de handen in de lucht voer een stuurman op een bootje met KU Leuvenvlag: een testvaart van een volautomatisch binnenvaartschip bedoeld voor logistiek transport. Na de zelfrijdende wagen, de zelfvarende boot.