Daan keert terug naar typische elektrorock

Het nieuwe album ‘The Ride’ is dan ook op maat gemaakt van zweterige clubs en dansende festivals. En ook: opnieuw met z’n zessen op het podium en dat is toch ook al weer even geleden. Met Isolde Lasoen op de drums en Jeroen Swinnen op de synths viert Daan dat de band twintig jaar bestaat, aangevuld met Geoffrey Burton op gitaar en Jean Francois Assy op de basgitaar. Trompetwonder Jo Hermans is overigens ook van de partij. Naast de pompende upbeat songs van de nieuwe plaat kan Daan zoals bekend vrolijk aanvullen met een hele resem hits, van ‘Swedish Designer Drugs’ tot ‘Housewife’, om ‘Exes’ niet te vernoemen. Wie nog een ticket wil, moet snel zijn want het zijn stilaan de laatste. Een ticket kost 25 euro in voorverkoop. Meer info: www.hetdepot.be