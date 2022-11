Crisisreserve van 1,75 miljoen euro per jaar

De Leuvense financiën zijn nog gezond, ondanks de opeenvolgende crises. Of ook: het meerjarenbudget is in evenwicht.“Ondanks de toenemende kosten op vlak van personeel, energie en andere uitgaven blijft Leuven een financieel gezonde stad”, aldus schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V). Toch houdt de stad Leuven samen met het OCMW de vinger aan de pols want niemand kan voorspellen wat er ons de komende jaren nog te wachten staat, zeker nu het einde van de oorlog in Oekraïne nog niet in zicht is. Om eventuele schokken te kunnen opvangen, voorzien de stad Leuven en het OCMW daarom een crisisreserve. Nog tot en met 2025 wordt er 1,75 miljoen euro opzij gezet. “Daarmee willen we anticiperen op wat er in de toekomst mogelijk nog kan gebeuren”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).