Creatieve Disanka-dames organiseren geschenkenmarkt voor vzw Guali

Disanka is een groep creatieve vrouwen die zich bekommert om het wel en wee in de wereld door handgemaakte, duurzame creaties zoals keramiek, juwelen of draagtassen te verkopen voor het goede doel. In 2011 organiseerde de groep een eerste geschenkenmarkt in Museum M. De editie van 2020 moest wegens de gekende reden twee jaar worden uitgesteld. De opbrengst van de markt, vrijdag en zaterdag in de Freinetschool De Zevensprong, gaat net zoals in 2016 naar vzw Guali, een vereniging die zich in de Dominicaanse Republiek inspant voor gezinnen in armoede. “Het is echt de armste situatie die ik ooit gezien heb. Ik zag zelf dat Guali echt prachtig werk verricht,” zegt Anne.