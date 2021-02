Corona lijkt in Leuven niet meer te bestaan: politie moet stadspark vol studenten afsluiten: “We doen het beter fout buiten, dan fout binnen, toch?”

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: het lijkt wel lente en de bekende trekpleisters in Leuven zitten overvol sinds de zon terug is na weken van regen en sneeuw. Bijna een jaar na de eerste lockdown hebben de Leuvenaars duidelijk veel nood aan sociaal contact en daarbij nemen ze het soms niet te nauw met de geldende regels. Onder een stralende zon van goed 18 graden verzamelen verschillende groepjes studenten in het stadspark van Leuven, met her en der picknick en een glaasje rosé.

Quote Wij studeren nu alle drie voor het eerst in een nieuwe stad, maar leren niemand kennen. Je loopt daar maar alleen op straat. Ik heb ergens het gevoel dat mijn jeugd voorbij­raast Chloé Fransoo (19), Jana Vleminckx (18) en Paula Vanvooren (18)

“Genieten”, horen we al snel. Een groepje tweedejaarsstudenten - ze zijn allemaal 19 - zit met z’n vijven samen. Eentje te veel, volgens de huidige coronamaatregelen. “We doen het beter fout buiten, dan fout binnen, hé. Op kot houden we ons aan de regels, maar met het mooie weer is het moeilijk om daar buiten nog aan te voldoen. Wij spreken daarentegen wel altijd met dezelfde vaste mensen af, dus ergens houden we er toch nog rekening mee. Terwijl er op heel wat koten verschillende mensen afspreken en er feestjes worden georganiseerd. Dat is iets totaal anders.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Leuvenaars genieten massaal van de zon, maar niet altijd volgens de coronamaatregelen: “We doen het beter fout buiten, dan fout binnen, hé?” © Vertommen

Niet veel later komt een politieagente per fiets tussenbeide. De agente spreekt de studenten aan en geeft hen een waarschuwing. “We zullen uit elkaar gaan”, reageert het vijftal al snel. Maar welgeteld vijf minuten later, wanneer de agente nergens meer te bespeuren is, zit het groepje alweer samen. De goesting overheerst.

Motivatie slinkt

Iets verderop zitten Chloé Fransoo (19), Jana Vleminckx (18) en Paula Vanvooren (18) samen te picknicken. De ene is student in Brussel, de ander in Leuven en de laatste in Antwerpen. “We willen genieten van het mooie weer”, zegt het drietal. “Maar ik denk dat de motivatie bij iedereen slinkt. We zijn het ook beu. Als iedereen zich strikt aan alle maatregelen houdt, zouden er nog veel meer jongeren onderdoor gaan. Ik snap die studenten eigenlijk wel. Wij studeren nu alle drie voor het eerst, in een nieuwe stad, maar leren niemand kennen. Je loopt daar maar alleen op straat. Ik heb ergens het gevoel dat mijn jeugd voorbijraast. Het eerste jaar uit mijn studententijd is gewoon weg.”

Quote Het merendeel van de coronapv’s zijn voor illegale samenscho­lin­gen. We hebben steeds coronapa­trouil­les op de baan en de laatste dagen worden die vooral ingezet voor de bekende trekpleis­ters zoals de parken in en rond het centrum van Leuven Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero

Coronapv’s

Sinds de start van 2021 heeft de politie van Leuven 450 coronapv’s uitgeschreven. “We zien nog steeds inbreuken op de nachtklok, maar het merendeel daarvan - 280 pv’s - waren voor illegale samenscholingen”, stelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Sinds het goede weer hebben we ook vaker moeten optreden. Het gaat voornamelijk om samenscholingen op openbaar terrein zoals de verschillende parken in Leuven. Dinsdag viel het nog mee, maar toch werd er een tiental coronapv’s opgesteld in het Sluispark. Daar ging het meestal over te veel mensen die te dicht op elkaar zaten. Kleine groepjes van vier is volgens de coronamaatregelen, maar groter dan dat is niet de bedoeling en daar treden we op. We hebben steeds coronapatrouilles op de baan en de laatste dagen worden die vooral ingezet voor de bekende trekpleisters zoals de parken in en rond het centrum van Leuven. Sinds de start van het tweede semester zijn er ook weer meer kleinschalige kotfeestjes die we moeten stilleggen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het stadspark zat woensdagmiddag op een gegeven moment afgeladen vol. Van social distancing was absoluut geen sprake meer. © EDLL

Politie sluit park af

Intussen heeft de politie het park afgesloten wegens de drukte: “De politie was van tevoren ter plaatse aan het stadspark en de situatie bleef lange tijd onder controle, maar op een bepaald moment werd het toch gewoon te druk”, luidt het bij de politiewoordvoerder. “Het park wordt nu afgesloten. Iedereen wordt aangemaand te vertrekken.”

“Ik laat het stadspark ontruimen wegens te grote drukte”, reageert burgemeester Mohamed Ridouani. “Alle begrip dat iedereen wil genieten van het mooie weer, maar de coronapandemie is nog niet voorbij, de maatregelen zijn er voor iedereen. Er is nu te veel volk, wat het onmogelijk maakt om afstand te houden. De politie grijpt in voor ieders gezondheid. Het Sluispark wordt eveneens in het oog gehouden, maar daar is het iets minder druk en is er meer ruimte. De extra maatregelen zijn er voor iedereen en ook de komende dagen zal de politie optreden indien nodig. Het wordt wel wat frisser, dus de aantrekkingskracht van de parken zal iets minder groot zijn. Toch is het belangrijk dat iedereen beseft dat de crisis helaas nog niet voorbij is. Kom niet op plaatsen waar je voelt dat het te druk is en je het risico loopt besmet te raken of anderen te besmetten. We moeten allemaal nog even doorbijten.”

Volledig scherm Leuven stadspark woensdagnamiddag © EDLL

Volledig scherm Sluispark Leuven op woensdagnamiddag © Rik Vercaigne

Volledig scherm Leuven stadspark woensdagnamiddag © EDLL

Volledig scherm Leuven stadspark woensdagnamiddag © EDLL

Volledig scherm Leuvenaars genieten massaal van de zon, maar dat is niet altijd volgens de maatregelen © Vertommen

Volledig scherm Chloé Fransoo (19), Jana Vleminckx (18) en Paula Vanvooren (18) in het stadspark © Vertommen

Volledig scherm Ook aan de buitengym van de Philipssite was het de voorbije dragen druk. De politie houdt toezicht, maar deelde hier nog geen coronapv’s uit. © Vertommen

Volledig scherm Ook aan de buitengym van de Philipssite was het de voorbije dragen druk. De politie houdt toezicht, maar deelde hier nog geen coronapv’s uit. © Vertommen