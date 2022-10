Controle op zwaar vervoer levert 22.000 euro aan boetes op

In totaal werden 38 vrachtwagens naar de kant gehaald voor een grondige controle. Een aantal voertuigen was te zwaar geladen en moest een deel van de lading overladen op een ander voertuig. Bij enkele andere vrachtwagens was de lading onvoldoende stevig vastgemaakt. Voorts werden er ook inbreuken vastgesteld op de verplichte documenten: bij één transport was de vrachtbrief niet correct ingevuld, een andere vrachtwagen beschikte niet over de vereiste vervoersvergunning en van één aanhangwagen was de technische keuring niet meer geldig. Twee chauffeurs tot slot werden betrapt met de smartphone in de hand tijdens het rijden. Alle controlediensten samen schreven voor ruim 22.000 euro aan verkeersboetes uit. De Vlaamse Belastingdienst inde voor meer dan 12.500 euro aan achterstallige verkeersbelasting. Van één bestuurder die de achterstal niet dadelijk kon vereffenen werd het voertuig getakeld.