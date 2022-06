Concertband Leuven schenkt archief aan stad Leuven: “Binnenkort blazen we 150 kaarsjes uit”

Op 4 juni werd het archief van de oprichtende verenigingen van de Concertband Leuven plechtig overgedragen aan het stadsarchief van Leuven. Concertband Leuven is een fusie van St Cecilia (gesticht in 1873 in Heverlee, nvdr) en Eendracht van de Lo (gesticht in 1921 in Kessel-Lo, nvdr). Het archief van beide verenigingen zal nu publiek toegankelijk gemaakt worden door het stadsarchief Leuven. “Een bijzondere aanwinst zijn de handgenaaide zijden verenigingsvlaggen in art-deco stijl die samen de hellebaard en het uniform van de vaandeldrager, inclusief kepie, bewaard zullen worden voor het nageslacht. Er zijn ook nog meerdere medailles en eretekens. Namens de Erfgoedcel wil nogmaals benadrukken dat tradities niet louter folklore zijn maar deel uitmaken van onze geschiedenis én onze toekomst. Cultuur is een basisbehoefte en muziekverenigingen zijn het bindweefsel van onze maatschappij in goede en slechte tijden”, aldus schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). Voorzitter Hans Punter van Concertband Leuven herinnert er ook aan dat de vereniging na Kortrijk-Dutsel en Herent tot de oudste nog actieve muziekverenigingen uit Vlaams Brabant behoort. “Binnenkort blazen we 150 kaarsjes uit, waarvan bijna 10 onder de naam Concertband Leuven. En we blijven bloeien in muzikaliteit, vriendschap en verbondenheid. Concertband Leuven ziet haar toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dirigent Sus Vandeweyer verwelkomt jong en oud die muziek wil spelen en kijkt net zoals alle andere leden uit naar het jubileumjaar 2023-2024.”