CommScope-site wordt nieuwe innovatiehub: “Kwalitatieve ruimte voor innovatieve spin-offs, starters, groeiers en internationale bedrijven.”

Kinder­clown en zelfver­klaard ‘bedplas­coach’ veroor­deeld tot 18 maanden cel nadat hij 10-jarige onder hypnose betastte

Een voormalige kinderclown uit Dendermonde is in de rechtbank in Leuven veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf voor het aanranden van een 10-jarige uit Boutersem. De vijftiger, verpleger van opleiding, bood zijn diensten aan als zelfverklaard bedplascoach, maar misbruikte het slachtoffer tijdens verschillende sessies. Voor gelijkaardige feiten kreeg Bart C. in beroep recent nog vier jaar cel. Of hoe met een hoverboard wel érg veel schade kan berokkend worden.