Colruyt-dief in fluo werkbroek probeert zich te vermommen met pet of bril, maar wordt telkens herkend: “Er moet toch een belletje gaan rinkelen”

“U heeft een abonnement op de Colruyt?”, klonk het bij aanvang van het proces van Gert V. De man is een vroegere veelpleger en kon het stelen ook niet laten toen hij in oktober 2020 vervroegd vrijkwam. Met een fluorescerende werkbroek van een vorige werkgever stapte hij meermaals per dag verschillende Colruyt-filialen in Leuven binnen. De ene keer met een zonnebril op zijn hoofd, de andere keer met een pet of mondmasker. Zo probeerde hij iedereen te verschalken, dacht hij. Maar de camerabeelden capteerden telkens ook zijn fel oranje werkbroek. Zijn vestimentaire keuze was ook de voorzitter niet ontgaan. Bij één feit, waar de veertiger eveneens op camera stond, werd hij formeel herkend, maar ontkende de man dat hij het was op de camera. Nochtans droeg die persoon op de beelden dezelfde trui als waar Gert V. mee naar zijn proces was afgezakt. “Ik kan me vergissen, maar de gelijkenis is treffend. Zou het kunnen dat u het toch bent?”, aldus de voorzitter. Maar V. bleef halsstarrig ontkennen. “Hij probeert zich steevast te vermommen, maar slaagt er niet in onherkenbaar te blijven”, merkte de procureur fijntjes op. “Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen.”