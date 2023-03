CM Gezondheidsfonds bedankt vrijwilligers met vurig evenement in Kessel-Lo

Afgelopen maandag werd de Week van de Vrijwilliger afgetrapt in Limburg met een openingsceremonie waarbij de vrijwilligersvlam werd aangestoken. Op dinsdag trok de vlam naar Zandhoven om op woensdag overhandigd te worden aan Odette Dekeyser, telefoonvrijwilliger bij Zorgend Vrijwilligerswerk tijdens een bedankingsmoment. Daarna reisde de vlam verder door naar Deinze waar ze werd overhandigd aan Willem De Keyser, chauffeur bij Zorgend Vrijwilligerswerk. Ook in Kessel-Lo zette CM haar vrijwilligers in de kijker en wel met een welverdiend feestje: “Alle vrijwilligers die actief zijn in Vlaams-Brabant, kregen een uitnodiging. Zij konden genieten van een hapje en drankje, een photobooth en een spetterende vuuract. We willen onze vrijwilligers op deze manier bedanken. Ze zetten zich dagelijks in voor anderen. Met hun vuur doen ze anderen schitteren en dat vuur lieten we deze week door heel Vlaanderen trekken. Op vrijdag 3 maart kwam de fakkel aan in Kortrijk waar de Week van de Vrijwilliger werd afgesloten met een slotevenement.”