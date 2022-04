Club Velodroom: nieuw initiatief voor beginnende dj’s

Basketbal BNXT League Nick McGlynn met Leuven Bears naar Landstede: “We gaan resoluut voor de derde plaats”

Vrijdag sluit Leuven Bears de Elite Gold af met een verplaatsing naar Landstede Hammers. De wedstrijd in Zwolle is belangrijk voor de Leuvenaren. Bij winst is men altijd verzekerd van de derde plaats in de reeks. Die moet thuisvoordeel opleveren. Indien er verloren wordt, wordt het uitkijken naar het resultaat van Bergen in Den Bosch.

27 april