Clochard De Luxe wordt Royale De Luxe: nieuwe uitbater is er bijna klaar voor

“We worden oud”, zucht Suleyman, gevraagd naar zijn leeftijd. Suleyman noemt zichzelf in de eerste plaats een ondernemer. Dat heeft hij niet van vreemden, want zijn vader baatte verschillende zaken uit in het centrum: De Dijle op de Vismarkt, D’aa Met op de, jawel, Oude Markt. Ook de voormalige buurtsuperette in de Tiensestraat, nu een Delhaize, was van hem. “Ik ben geboren in Turkije, maar getogen in Leuven,” zegt Suleyman. “Ik woon hier sinds mijn vijf jaar. Ik hou van deze stad. Ik zeg altijd tegen mijn vrienden: zelfs al geven jullie mij een woning in een andere stad, ik zou weigeren. Leuven is gewoon dé stad. Ik kan Leuven niet loslaten.”