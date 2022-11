Climate CollActive voert actie op Grote Markt in Leuven: “Onrechtvaardigheid moet worden aangekaart”

Climate CollActive is een jongerencollectief dat klimaatacties op poten zet in België, onder de vleugels van 11.11.11 en Globelink vzw. Momenteel komen wereldleiders samen in Egypte, in Sharm-el-Sheikh op de COP27. De COP is de belangrijkste jaarlijkse vergadering in de internationale klimaatonderhandelingen. “Wij hopen op een rechtvaardig klimaatbeleid want op de vorige COP’s worden de groepen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering amper betrokken bij de besluitvorming.”, aldus Jutte Dessein. “MAPA-landen (Most Affected People & Area), vrouwen en inheemse volkeren krijgen nauwelijks toegang tot vergaderingen waar de belangrijkste beslissingen worden genomen. Terwijl de grootste vervuilers, zoals de VS en Saoedi-Arabië, juist heel veel inspraak hebben. Daarnaast zien we dat grote multinationals, zoals Coca-Cola, de COP 27 sponsoren. Hoewel zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, proberen ze zo zichzelf groener en duurzamer voor te stellen dan ze zijn en hun imago op te schonen.”

“Met onze projectie-actie willen we deze onrechtvaardigheid aankaarten door de verhalen van de groepen die het hardst getroffen worden, mee te verspreiden. We citeren ook graag John uit India die in één van de filmpjes aan het woord komt: ‘We need everyone in this fight. Every action is needed. We have only one world and one planet. We need international solidarity to adress a global crisis like the climate crisis’”, besluit Jutte.