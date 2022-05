Circulaire renovatie van drie studio’s in Fonteinstraat

In een appartementsgebouw uit de jaren ’70 in de Fonteinstraat in Leuven voldeden drie studio’s van AG Stadsontwikkeling Leuven niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen. “Deze studio’s waren toe aan een grondige renovatie. We beslisten om volop in te zetten op circulariteit en duurzaamheid”, vertelt Lies Corneillie, voorzitter van AG Stadsontwikkeling Leuven. “We kozen ervoor om materialen maximaal te hergebruiken. Hadden we toch nieuwe materialen nodig dan opteerden we voor duurzame alternatieven. Alles is bovendien demonteerbaar zodat de materialen in de toekomst eenvoudig hergebruikt kunnen worden. We sluiten zo de kringloop van materialen en gaan spaarzaam om met kostbare grondstoffen. AG Stadsontwikkeling Leuven neemt zo haar verantwoordelijkheid en draagt haar steentje bij aan een circulair en klimaatneutraal Leuven. Het was echt experimenteren en afstappen van gangbare praktijken. Dat voelde soms wat onwennig maar het resultaat is indrukwekkend. De ‘lessons learned’ zullen gebruikt worden voor mogelijke opschaling en toekomstige circulaire projecten. In toekomstige renovatieprojecten zal AG Stadsontwikkeling Leuven deze principes van circulair bouwen trouwens zoveel mogelijk toepassen.”