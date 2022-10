Chiro en Scouts palmen Grote Markt in op Dag van de Jeugdbeweging

De Dag van de Jeugdbeweging wordt over heel Vlaanderen groots gevierd. In Leuven zijn er een dertigtal jeugdbewegingen, goed voor meer dan 5.000 leden. Zoals de traditie het wil gaat de jeugd die dag gewoon in uniform naar school. Om hun engagement en waardevolle inzet uitgebreid te bedanken biedt Stad Leuven hen die dag tussen 7u en 8u ‘s ochtends een ontbijt aan, met muzikale ondersteuning van twee Leuvense dj’s. “Bedankt leiding. We zijn trots op jullie engagement. Jullie bezorgen de kinderen fijne spelnamiddagen en onvergetelijke kampen. Het Leuvens jeugdwerk staat sterk in haar schoenen en dat mag beloond worden. Een ontbijt op het mooiste plein van Leuven, bieden we jullie graag aan,” zegt schepen van jeugd Dirk Vansina.