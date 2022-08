Chauffeurs ongedeerd na botsing aan Provinciegebouw

HAASRODE E40 in Haasrode afgesloten na ongeval tussen personenwa­gen en bestelwa­gen: “Eén persoon zwaarge­wond afgevoerd”

Op de E40 in Haasrode, in de rijrichting van Leuven, is omstreeks 16 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een personenwagen en bestelwagen botsten, waarna de auto begon te tollen en over de kop ging. Vier personen raakten gewond, onder wie één zwaargewond.

1 augustus