Chauffeur en drankenhandelaar die AB InBev deden blozen door bier in vaten te vervangen door water riskeren tot twee jaar cel

Tien bestuur­ders met smartphone in de hand betrapt tijdens verkeers­con­tro­le

Tijdens een verkeerscontrole in de Domeinstraat en de Platte Lostraat controleerde de verkeerspolitie, in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst en de Douane, 22 voertuigen. Maar liefst tien bestuurders werden betrapt met een smartphone in de hand.