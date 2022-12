Celstraf en werkstraf voor duo dat fles champagne stal van fietser en meteen soldaat maakte

Het slachtoffer kruiste de twee op 3 juni iets na middernacht. Dahir A. en Said I. vroegen aan de fietser wat er in zijn fietszak zat en namen botweg een fles champagne eruit. Toen het slachtoffer tegenstribbelde, kwam I. met gebalde vuist op hem af. De twee begonnen prompt van de fles te lurken en maakten zich uit de voeten. De fietser kon foto’s nemen van het duo en verwittigde de politie. Die kon de twee even later aantreffen in het bezit van de fles. I. is niet aan zijn proefstuk toe, want de twintiger werd recent veroordeeld omdat hij een Somalische vriend neerstak in de Naamsestraat in Leuven. Hij kreeg nu een bijkomende celstraf van drie maanden en een geldboete van 240 euro. De man zit momenteel vier jaar cel uit voor de poging doodslag. Zijn vriend komt er vanaf met dezelfde geldboete en een werkstraf van 46 uur.