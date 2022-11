CD&V Wilsele: “Een bloem voor elk eenzaam graf”

Begraafplaatsen in het hele land werden de afgelopen dagen druk bezocht en kleurrijke bloemen sieren vele graven. Toch zijn er elk jaar opnieuw graven die het zonder bloemstuk of chrysanten moeten stellen. De bestuursleden van CD&V Wilsele zorgden er echter voor dat op de drie begraafplaatsen in Wilsele geen enkel graf werd vergeten. Het is al de zevende keer op rij dat de leden dat deden. “Een graf zonder bloem op een begraafplaats valt op in deze tijd van het jaar. Vaak gaat het om oude graven maar dat is niet altijd het geval. Soms is het ook zo dat de naaste familie veraf woont of minder mobiel is geworden. Wat de reden ook mag zijn…we willen met dit kleine gebaar tonen dat in Wilsele niemand wordt vergeten. En als het aan mij ligt, blijven we dit nog lang doen. Vanuit ons bestuur vinden we dit een enorm waardevol initiatief. Doorheen de jaren hebben we gezien dat anderen ons initiatief ook op andere plekken overnemen en dat juichen we toe. Een beetje meer menselijkheid in deze wereld kan nooit kwaad”, besluit Ruben Geleyns van CD&V Wilsele.