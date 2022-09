CD&V Leuven kijkt richting 2024: “Elke Leuvenaar moet op een redelijke afstand wonen van openbaar groen”

Nationaal voorzitter Sammy Mahdi (34) opende het congres van de Leuvense christendemocraten met een speech over de noodzaak van de christendemocratie in de samenleving van vandaag. Toch was het vooral wachten op de ideeën en voorstellen van de partijleden en experten, niet in het minst over twee heikele thema’s in Leuven: de woonproblematiek en de toekomstige mobiliteit in de universiteitsstad. Zo werd er onder meer besproken om het woonbeleid per buurt vorm te geven. “We willen onze stad laten groeien maar tegelijkertijd de lokale eigenheid van iedere buurt waarborgen. Een woonwijk in Wilsele is niet hetzelfde als in Heverlee en omgekeerd”, vertelt voorzitter Craane. “Elke Leuvenaar moet op een redelijke afstand wonen van openbaar groen. Van plekken waar men kan spelen, even tot rust komen…Dat is cruciaal voor ons. Denk maar aan mensen die in een appartement wonen zonder tuin. Ook zij hebben recht op open ruimte.”