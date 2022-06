CD&V ijvert voor voortbestaan Kesselse Feesten in Heuvelhof

Katrien Vermijlen, voorzitter van CD&V Kessel-Lo, is de feesten in haar deelgemeente erg genegen. “De mensen hadden na twee jaar corona duidelijk weer nood aan een echt volksfeest,” zegt ze. “We begrijpen dat er dringend een renovatie van het park Heuvelhof nodig is. De heraanleg van de grasvelden, vijver, speeltuinen en paden zal het park nog aangenamer maken voor de buurt. Voor ons is het echter duidelijk dat er ook nadien nog plaats moet zijn voor de Kesselse Feesten. Samen moeten we streven naar een evenwicht tussen natuur, gebruik en beleving in het park.” Vermijlen benadrukt het unieke volkse karakter van de feesten, in combinatie met het vele verenigingswerk. “Voor de lokale verenigingen is dit een jaarlijkse activiteit waarmee ze hun kas extra kunnen aanvullen. Zeker in deze moeilijke tijden, na corona, is het superbelangrijk dat de verenigingen deze activiteiten kunnen verderzetten. Het is al ruim 54 jaar een traditie dat er tijdens het Pinksterweekend gefeest wordt in het Heuvelhofpark. Wij willen dan ook absoluut dat deze traditie in stand gehouden wordt!” besluit Vermijlen.