Cash geld gestolen uit woning in Heverlee

ROTSELAAR Jeugdraad zorgt voor goedkopere kwalitatie­ve oordoppen voor muziekfans

In zaal Zilverwit in Rotselaar kan je op donderdag 3 november tussen 16 en 20 uur terecht voor de oordoppenactie van de Rotselaarse jeugdraad. Voor kwalitatieve oordoppen met één set filter betaal je maximaal 99 euro in plaats van 151 euro. Vooraf inschrijven is verplicht.

29 september