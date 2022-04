Cas-Co gooit deuren open tijdens ‘Atelier in Beeld’

Muzikale performances

Cas-co is dan ook stevig gegroeid de afgelopen jaren. In 2021 breidde de werking bijvoorbeeld uit met vier projectateliers in ‘citizen lab’ maakleerplek en vijf ateliers in Labora aan de Abdij van Keizersberg. De werking steunt ondertussen al meer dan 80 kunstenaars per jaar, sommigen met een atelier en anderen met een residentieplek of groeitraject. Op die manier biedt Cas-Co aan de sterk toenemende vraag naar ontwikkelingskansen en een solidaire werkomgeving voor kunstenaars. “Die nieuwe dynamiek willen we vieren met Open Studio’s. In het weekend van 13 tot 15 mei zetten we een feestelijk programma op poten tijdens het Vlaamse Atelier in Beeld”, klinkt het. “Het weekend wordt op vrijdag afgetrapt met een openingsspeech van burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) en de lancering van vier nieuwe edities, gecreëerd door de kunstenaars in Labora. We gaan de nacht in met muzikale performances in samenwerking met Veduta, een Leuvens-Brussels collectief. Zaterdag gaat dan weer van start met een brunch georganiseerd door de interdisciplinaire denktank Dependant in maakleerplek, gevolgd door artist talks met designduo Legrand Jäger en textielkunstenaar Lisa Ijeoma. De dag sluit af met de première van de film ‘The Swimming Pool’ van Carmen Dusmet Carrasco, één van de vijf internationale kunstenaars die nieuw werk tonen in het artist-run presentatieplatform Off the Grid in Cas-co. Op zondag tot slot zijn alle kunstenaars op de drie locaties aanwezig in hun ateliers. Dat is uiteraard het moment om de grote diversiteit aan beeldende en hybride kunstpraktijken in Leuven te leren kennen.” Meer info: www.cas-co.be