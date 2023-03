Carnavalskermis prikkelarm op 6 maart: “De kermis is er voor iedereen.”

Stad Leuven organiseert al langer een prikkelarme kermisdag, zodat ook wie gevoelig is voor licht en geluid kan genieten van de attracties. Microfoons van de kermiskramers mogen enkel worden gebruikt aan de start van de rit. “Bezoekers hebben ook extra tijd om in en uit een attractie te stappen en snelle attracties zullen trager draaien. We organiseren deze prikkelarme dag niet alleen voor kinderen of volwassenen met autisme of epilepsie, maar voor iedereen die eens rustig de kermis wil bezoeken en minder prikkels wil. We willen dat iedereen zich kan uitleven op de kermis. In ons streven naar een autismevriendelijke stad willen we de komende jaren dit concept ook uitrollen naar andere plekken en evenementen,” zegt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie (Groen).