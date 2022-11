Carnaval Leuven 2023 met trompetgeschal op gang getrokken: krijgen we deze keer een prinses?

Zoals de traditie het vraagt in de Orde van de Pietermannen werd het carnalvalseizoen geopend met aantrekken van het zogenaamde ‘Ornaat’. Verder uiteraard ook de voorstelling van de kandidaten voor Leuven en Vlaams-Brabant: “Dit jaar had het bestuur van de Koninklijke Orde van de Pietermannen de eer en het genoegen een kandidate Stadsprinses Loven voor te stellen en dit dankzij kandidate Suzy 1, ook gekend als Suzanne Jannis. Ze droomt er al jaren van en nu doet ze een gooi naar de begeerde titel van Stadsprinses van Loven. Aan inzet zal het haar niet ontbreken en nog minder aan toewijding om de Koninklijke Orde van de Pietermannen fier te vertegenwoordigen in binnen- en buitenland indie Suzy 1 wordt verkozen. Voor de Provincietitel Vlaams-Brabant werd het kandidatenpaar van CC JATienen naar voren geschoven in de figuren van Wiske 1 en Theo 1. Dit jaar had de opening van het carnavalseizoen overigens nog veel meer in petto. De Orde van de Pietermannen kreeg de Koninklijke titel als vereniging en we vierden ook 5x11 jaar. 11 is het zotsgetal en daardoor een reden voor de Orde om het feest nog grootser te maken. Tot slot gingen we ook officieel een verbroedering aan met de Carnavalsvrienden Wezemaal.Carnaval 2023 is voor de Koninklijke Orde van de Pietermannen grandioos ingezet en zal nog een vervolg krijgen met de verkiezing die plaatsvindt op 21 januari in het Gemeenschapscentrum in Wilsele. Daarna volgen nog het Internationaal Prinsenbal in zaal Rijschool in Leuven op 3 maart en uiteraard ook de Internationale Carnavalstoet op zaterdag 4 maart.”