Campagne ‘Got Your Back/Ik Sta Op’ aangevuld met trainingen’: “Ook in Leuven komt ongepast gedrag, discriminatie en racisme voor”

“Op de bus, in de supermarkt, op het speelplein, in de school, jeugdvereniging of sportclub: ook in Leuven komt ongepast gedrag, discriminatie en racisme voor. We merken dat mensen die getuige zijn van racistisch en discriminerend gedrag vaak niet weten hoe ze goed kunnen reageren. Achteraf denken ze dan vaak: hoe had ik beter kunnen reageren?”, aldus schepen Lalynn Wadera (Vooruit) en schepen David Dessers (Groen). “Daarom bieden we nu trainingen aan voor wie dat wil leren. De interactieve vorming geeft concrete handvaten om kwetsend en discriminerend gedrag te herkennen en er gepast op te reageren. Na drie maanden komen de deelnemers terug samen om ervaringen uit te wisselen en krijgen ze nog enkele ‘tips voor gevorderden’. De eerste sessie vond zopas plaats, de volgende is gepland op 7 februari. Indien er veel interesse is, bekijkt de stad de mogelijkheden om bijkomende vormingsmomenten te organiseren. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht. Dat kan op leuven.be/ikstaop. Ook voor organisaties voorzien we trouwens vormingen op maat. Voor non-profitorganisaties neemt de stad de kosten op zich. Organisaties kunnen een training aanvragen op www.leuven.be/omstandertraining-voor-organisaties.”