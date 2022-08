Campagne ‘Alles mee?’ lijkt vruchten af te werpen: “Moeilijk objectief te meten maar we krijgen positieve signalen”

Met de campagne ‘Alles mee?’ wil de stad Leuven op een positieve manier Leuvenaars en bezoekers de klik laten maken om na te denken over hun afval. De basisfilosofie is al even logisch als eenvoudig: net zoals je je sleutels of portefeuille niet achterlaat, neem je ook je afval weer mee of gooi je het netjes weg in de vuilnisbak als je op stap gaat in de natuur of in de stad. Dat het nog beter kon en dat sommige locaties nog extra aandacht vroegen, was wel duidelijk want er slingert nog steeds teveel zwerfvuilnis rond in Leuven. Dat was -en is soms nog- bijvoorbeeld het geval op het Quinten Metsysplein in Leuven. Ook daar doken de affiches van ‘Alles mee’ op de vaak gebruikte zitbanken en het lijkt zowaar te helpen want zopas lag het plein er sinds lang piekfijn bij. “Het doet me vanzelfsprekend deugd om dat te horen”, reageert schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). “Ik kreeg eerder ook al positieve signalen van onze straatvegers. Een propere stad is een taak voor ons allemaal en ik ben blij dat de campagne daartoe bijdraagt. Het is wel moeilijk om de resultaten objectief te meten, onder meer door de coronajaren. Maar feit is en blijft dat we de aandacht moeten blijven vestigen op ieders verantwoordelijkheid om onze straten afvalvrij te houden.”