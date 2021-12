Cafébaas in beroep vrijgesproken voor ‘misdadige Leffe’: “Éindelijk heeft er eens iemand geluisterd”

Leuven Slechts 4 op 85 sociale huisves­tings­maat­schap­pij­en steunen buiten­lands eigendoms­on­der­zoek niet: “En Dijledal in Leuven is er eentje van, onbegrijpe­lijk”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft cijfers bekend gemaakt over buitenlands eigendomsonderzoek door sociale huisvestingsmaatschappijen. Uit die cijfers besluit Lorin Parys (N-VA) dat het controlesysteem breed wordt gesteund maar niet in Leuven. “Dijledal is één van de vier maatschappijen op een totaal van 85 die buitenlands eigendomsonderzoek niet uitvoert”, klinkt het. Voorzitter Christophe Stockman van Dijledal is niet tegen zo’n controle maar roept wel op tot voorzichtigheid.

