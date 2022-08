Café René en La Stanza brengen Mechelsestraat in zuiderse sfeer: “Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt”

In augustus schitterde de Leuvense onderneemster Sara Pollers nog in magazine Elle met een artikel over vrouwelijk ondernemerschap maar de Leuvenaars kennen haar uiteraard als de uitbaatster van het populaire Café René in de Mechelsestraat. Geregeld organiseert Sara Pollers een leuk feestje in haar zaak en zelfs live optredens staan vaak op het programma. Op zondag 28 augustus is het opnieuw tijd voor een feestje, deze keer in het teken van ‘la dolce vita Italia’. Niet verwonderlijk want vlak naast Café René vind je het bekende Italiaanse restaurant La Stanza van Massimiliano Tocci. Ze sloegen de handen in elkaar om samen de Mechelsestraat in een zuiderse sfeer te brengen. “Naar goede gewoonte begint om 14 uur een nu al legendarisch Café René-feestje. Deze keer kan je ook inschrijven voor een Italiaanse lunch van La Stanza tussen 12 en 14 uur met drie gangen voor de mooie democratische prijs van 25 euro. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! En uiteraard: dress to impress, Italian style... Ciao!”