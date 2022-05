Café Plaza zamelt dit weekend geld en kledij in voor Oekraïne: “Sokken en ondergoed, want dat gooien mensen niet in de containers”

LeuvenDe oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal maar stilaan raken we ook gewend aan de ellende die de Russische inval met zich meebrengt. Om de hele kwestie -en vooral de nood aan hulp voor de lokale bevolking- niet te laten ondersneeuwen, organiseert café Plaza op de Oude Markt dit weekend Plaza4Ukraine. “Ik schenk de winst weg want we moeten de mensen in Oekraïne blijven helpen”, aldus cafébaas Karim Benjelloun.

Met een gratis concert van The Lighthouse gaat vanavond om 22 uur Plaza4Ukraine van start in café Plaza op de Oude Markt in Leuven. De zoveelste actie voor Oekraïne sinds de Russische aanval zou je kunnen denken maar eigenlijk kan je nooit genoeg acties organiseren voor een bevolking die wordt getroffen door geweld. Die mening is ook cafébaas Karim Benjelloun toegedaan want hij vreest dat de aandacht voor het leed van de Oekraïeners stilaan begint te verslappen in het westen.

Quote Misschien niet zo onbelang­rijk om te weten is dat we het ingezamel­de geld niet zomaar gaan opsturen of overmaken aan één of andere organisa­tie. Nee, we gaan er onder meer sokken en ondergoed mee kopen want die kleding­stuk­ken gooien mensen niet in de kledingcon­tai­ners Cafébaas Karim Benjelloun

“Tegenwoordig openen ze het nieuws al met andere items en dat is geen goed teken”, klinkt het. “Maar daarmee is de zaak nog niet opgelost en het ziet er niet naar uit dat de oorlog op korte termijn zal eindigen. We moeten dus aandacht blijven hebben voor het conflict en we moeten acties blijven ondernemen om de lokale bevolking te ondersteunen. Ik zou zelf gaan vechten als het moet, maar misschien help ik meer door een mooie actie te organiseren in café Plaza. Of beter gezegd: een weekend van actie. De winst van het café schenk ik graag weg en daarbovenop doen we nog een inzamelactie van geld en kledij.”

Volledig scherm Cafébaas Karim verkoopt dit weekend ook bier uit Oekraïne. © Vertommen

Meer concreet staat er zaterdag ‘Tips4Ukraine’ op het programma in het bekende Leuvense café. “Het is de bedoeling dat de klanten een fooi geven en die schenken we integraal aan de bevolking van Oekraïne. DJ Rewind zal voor de muziek zorgen maar er is ook de finale van de Champions League tussen Real Madrid en FC Liverpool. Ik verwacht dus een vol huis en bijgevolg ook veel fooien.”

Quote Ik hoop op veel solidari­teit maar ik twijfel er niet aan dat het een succes zal worden. Ik ga de mensen hun gezicht in geel en blauw verven uit dankbaar­heid Olena Tkachenko (28) uit Oekraïne

“Zondag gaan we het iets rustiger aanpakken met Gifts4Ukraine. We moeten niet altijd zot doen, zeg maar. Iedereen kan een vrije gift doen maar het is ook de bedoeling dat mensen ongedragen kledij meebrengen naar café Plaza. Bovendien doen we een actie met een typisch gebak uit Oekraïne. Voor tien euro krijg je een stuk en een drankje. Ik hoop dat we met het actieweekend voor Oekraïne minimaal 5.000 euro kunnen inzamelen maar 10.000 euro zou uiteraard nog beter zijn. Misschien niet zo onbelangrijk om te weten is dat we het ingezamelde geld niet zomaar gaan opsturen of overmaken aan één of andere organisatie. Nee, we gaan er sokken en ondergoed mee kopen want die kledingstukken gooien mensen niet in de kledingcontainers. Verder gaan we ook medicijnen en hygiënisch materiaal aankopen dat we via goede klanten tot bij de mensen ter plaatse kunnen krijgen. Ik wou er immers zeker van zijn dat onze hulp goed terecht komt”, besluit cafébaas Karim Benjelloun.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Café Plaza kleurt dit weekend blauw en geel. © Vertommen

Die goede klanten zijn niet toevallig ook het gezicht van Plaza4Ukraine. Het gaat om David Kustermans (32) en Olena Tkachenko (28). Beiden zijn graag gezien in café Plaza dat uiteraard hun stamcafé is geworden. “We gingen normaal gesproken trouwen op 2 juli maar de trouw is uitgesteld. De reden laat zich raden: de familie van Olena geraakt niet in België door de oorlog. Nu goed, in vergelijking met wat de bevolking nu moet meemaken in Oekraïne is de uitgestelde trouw maar een heel klein probleem. Ik ben blij dat we met deze actie de mensen ter plaatse kunnen ondersteunen”, vertelt David. Ook Olena is blij met het actieweekend. “Ik hoop op veel solidariteit maar ik twijfel er niet aan dat het een succes zal worden. Ik ga de mensen hun gezicht in geel en blauw verven uit dankbaarheid”, klinkt het. Cafébaas Karim Benjelloun ziet het allemaal graag gebeuren: “Solidariteit wordt dit weekend geen rode draad in café Plaza maar een blauw-gele draad!”

LEES OOK