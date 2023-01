Café De Rector zweert nachtleven af: “Traditie van het voordrinken op kot is alleen maar gegroeid”

Geklop, geboor en gezaag in De Rector, waar het interieur een ware transformatie ondergaat. Meer groene planten, meer gezellige zithoekjes. Op de kaart staan tapas met vlees van Rondou, cocktails en een vervroegd sluitingsuur. Terwijl het nachtleven in februari vorig jaar overal ter lande heropende, werden de discoballen nooit meer bovengehaald in De Rector. “Er komt een moment waarop je moet kiezen wat je wilt doen”, licht Tobback de beslissing toe. “Na vijfentwintig jaar horeca-ervaring in Leuven weet je wel waar de klepel hangt. We zagen nog weinig heil in het nachtleven. En als je ziet welke resultaten we nu boeken is dat ongetwijfeld de juiste beslissing gebleken.”