Cadeaucheque voor kwetsbare gezinnen

JOE FM zamelde de afgelopen maanden met de actie ‘Pakje van je Hart’ geld in voor gezinnen die het moeilijk hebben in het leven. Voor Leuven werd een totaalbedrag van liefst 147.500 euro opgehaald, goed voor een cadeaucheque van 50 euro voor welgeteld 2.950 kinderen en jongeren. “Dat bedrag is bijna het dubbele van vorig jaar”, vertelt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (Vooruit) die ook voorzitter is van Huis van het Kind Leuven. “Het ingezamelde geld werd door de vzw Kindergeluk overhandigd aan verschillende Leuvense organisaties: Huis van het Kind Leuven, De Wigwam, Home-Start Domo, Buurtwerk ’t Lampeke en Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Het Huis van het Kind bereikt bovendien ook heel wat gezinnen via organisaties die niet op de actie hebben ingetekend. ‘Pakje van je Hart’ is een mooie aanvulling op het structurele beleid dat we als stad voeren om kinderarmoede tegen te gaan en kinderen alle kansen te geven. Warme acties zoals ‘Pakje van je Hart’ helpen om onze kinderen en jongeren het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan.”