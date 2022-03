Buurtcentrum Mannenstraat vernieuwd: “Grotere ontmoetingsruimte en twee vergaderzalen”

Leuven Kinderop­vang voor ieder kind via labo PINKO XL: “Elke dag brengen wij Nienke (1) met een gerust hart weg en halen haar met een grote glimlach weer op”

Het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) bouwt al zeven jaar aan meer inclusieve kinderopvang in de regio. Met succes want het aantal initiatieven dat openstaat voor inclusieve kinderopvang is in die periode gegroeid. Toch stelt het CIK vast dat ze eerder weinig opvangvragen krijgen voor kinderen met een complexe zorgvraag. “Om daar verandering in te brengen, lanceerde het CIK het innovatieve labo PINKO XL”, zegt schepen Bieke Verlinden (Vooruit).

12 maart