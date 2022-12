Buurtcafé stelt maandelijks beeldend werk van lokale kunstenaars tentoon: “Nieuwe dynamiek in de kunstwereld op gang brengen.”

Buurtcafé Het Groot Ongelijk zag in augustus vorig jaar het levenslicht. Als coöperatieve vennootschap werd de kroeg opgevat als een proeftuinexperiment tegen vereenzaming, en vinden binnen de vier muren tal van culturele activiteiten plaats. Levende legende Big Bill betrad er meermaals het podium met zijn smakelijke blues. Ook poëzie en literatuur vonden er een plek. “En nu dus ook beeldende kunst,” zegt Peter. “Dat doen we naar analogie met Antwerpen, waar bij kunstgalerijen al veel langer de gewoonte bestaat om telkens op de laatste donderdag van de maand een vernissage te houden.”

Experiment

Peter leerde de gewoonte kennen tijdens zijn jeugdjaren in de Scheldestad. “Erg aangenaam als jong gastje, want tijdens die vernissages was er altijd gratis eten en drinken. Maar het leukste is natuurlijk dat je op zo’n avond heel wat interessante mensen die met kunst bezig zijn, zomaar tegen het lijf kan lopen. Dat heeft geleid tot een bijzonder boeiende en weelderige kunstwereld, omdat er veel uitwisseling is tussen makers en liefhebbers. Brussel heeft die gewoonte opgepikt. Leuven nog niet.”

Die leemte probeert Het Groot Ongelijk vanaf morgen in te vullen. Onder meer door de collages van lokale kunstenares Katja aan de muur te hangen. “Ik werk heel organisch. Vaak heel hard en punk. Soms ook sensueel en zacht,” zegt ze. Voor Katja is het de eerste keer dat haar werk centraal staat in een vernissage. “Ik ben Peter dan ook heel dankbaar voor het experiment.” Nog prominent in beeld tijdens de eerste vernissage zijn de werken van Hassan Bachlal en Martin Jauniaux.

Nieuwe dynamiek

“We hebben het café, we hebben de muren, dus het kan eigenlijk niet mislopen, zelfs al is de interesse beperkt. Toch voelen we aan dat er heel wat belangstelling is.” De organisatoren hopen dat het initiatief een nieuwe dynamiek in Leuven kan teweegbrengen. “De werken blijven tot eind januari hangen. We hopen vanaf dan samen te kunnen werken met kunstgalerijen in het Leuvense om van die maandelijkse vernissagedag op donderdag de komende jaren een goede gewoonte te maken.” Wie voornamelijk geïnteresseerd is in gratis hapjes kan Peter overigens geruststellen. “Ook die zullen er zijn, zoals dat hoort.”

