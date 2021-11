Busreiziger breekt pols controleur De Lijn wanneer die hem vraagt mondmasker op te zetten

Leuven STUK breekt uit vanaf morgen: op verplaat­sing in Schouwburg, De Valk en OPEK

De komende maanden sluit STUK in Leuven maandenlang de deuren voor verbouwingen. Vanaf morgen moet het kunstencentrum dus uitwijken naar alternatieve locaties. Deze week gaan de voorstellingen op bezoek in de Schouwburg, in De Valk en in OPEK.

15 november