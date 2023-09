Bushaltes Gasthuisberg tijdelijk verplaatst door werken

IN BEELD. Allemaal beestjes op Leuvense Jaarmarkt

Het is op de koppen lopen vandaag in de Leuvense binnenstad. Voor de 73e keer palmde vandaag de Jaarmarkt het historische centrum in. Met 100.000 verwachte zielen beloofde de horecahoogmis een feestje van formaat, maar ook op het Sint-Jacobsplein bracht de traditionele veemarkt al vroeg op de dag heel wat volk op de been. Huisfotograaf Patrick Vertommen ging beestjes kijken.