Bus vol voetbalsupporters opgepakt na vermoeden van diefstal in snelwegshop

LEUVEN Drie jaar cel voor onverbeter­lij­ke fietsen­dief

13 oktober Yoni G.R. heeft drie jaar cel gekregen en 8.000 euro boete, omdat hij het jatten van fietsen niet kan laten. De dertiger maakte zo verscheidene slachtoffers door dure elektrische te fietsen te ontvreemden aan het Professor Roger Van Overstraetenplein onder het stadskantoor in Leuven. Door zijn reputatie werd hij meteen herkend op camerabeelden. Daarop is te zien hoe hij de stalling binnenwandelt en even later vertrekt met dure elektrische fietsen die slotvast stonden. De dief werd al veroordeeld in de rechtbank van Dendermonde en Mechelen tot 2,5 jaar cel. Ook in Leuven kreeg hij recent nog een celstraf voor diefstallen aan het station van Kortenberg. De dure fietsen worden meteen op de trein naar Brussel gezet en daar van de hand gedaan. Volgens het openbaar ministerie is het onmogelijk om de rijtuigen nog te recupereren. In de rechtbank daagde verschillende slachtoffers op. Onder wie een invalide man, die als pijnpatiënt soelaas vindt op een elektrische fiets. G.R., met een referentieadres in Etterbeek, werd bij verstek veroordeeld.