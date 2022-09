Burgerforum Luchthavenregio reageert op protest van burgemeesters tegen vliegroute Leuven Rechtdoor: “Nachtvluchten afbouwen en op langere termijn zelfs afschaffen”

“Geen enkele regio in dit land krijgt zoveel vluchten te verwerken. Het moet stoppen!” Dat was de boodschap van heel wat burgemeesters in onze regio regio ten noorden en ten oosten van Leuven. Onder meer de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) liet er geen twijfel over bestaan dat de invoering van vliegroute Leuven Rechtdoor in 2014 een vergissing is geweest. “Met enkel de landende vliegtuigen zijn we al de meest overvlogen regio van het land. En sinds 2014 kwamen er ook nog opstijgende vliegtuigen bij…Onredelijk en onrechtvaardig”, klonk het. Meer concreet ondertekenden de ontevreden burgemeesters een gezamenlijke brief voor minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) met daarin de eis om de vluchten weer meer te spreiden.

Politieke wil

Bij Burgerforum Luchthavenregio werd die boodschap op ongeloof onthaald. “Het is heel straf dat men pleit voor meer spreiding -lees, laat de vliegtuigen maar in een andere zone opstijgen- en niet vraagt dat de globale geluidsoverlast van de luchthaven verminderd wordt”, aldus Henk Cuypers, voorzitter van Burgerforum Luchthavenregio. “ Voor ons zijn op zeer korte termijn drie zaken cruciaal die de leefbaarheid van de regio ten goede komen. En met enige politieke wil zijn die zelfs onmiddellijk realiseerbaar. Ten eerste zou men de nachtvluchten moeten afbouwen op korte termijn en op langere termijn zelfs afschaffen. Verder moeten men een plafond instellen op het aantal vliegbewegingen. In Zaventem is het tot op heden: the sky is the limit…En ten derde moeten de vliegtuigen die het meeste lawaai veroorzaken op non-actief worden gesteld. Met deze maatregelen pak je de geluidsoverlast aan de bron aan en dat is een goede zaak voor iedereen, ongeacht waar hij of zij woont in de regio van de luchthaven.”