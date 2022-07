Burger King deelt zomer lang zonnecrème uit

Leuven Affiche ‘Het Groot Verlof’ is helemaal klaar: de vijf tips van Denise Vandevoort die haar laatste zomer ingaat als cultuur­sche­pen

Met een resem klinkende namen is de affiche van het ‘Het Groot Verlof’ compleet. Onder meer Davina Michelle, Blck Mamba, Admiral Freebee en Les Truttes zullen het zomerfestival kleuren naaste de vele namen die eerder al bekend werden gemaakt. Voor schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) wordt het een bijzondere zomer want zij gaat haar laatste zomer in als schepen in Leuven.

