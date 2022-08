Burgemeesters maken brandhout van vliegroute Leuven Rechtdoor: “Geen enkele regio in dit land krijgt zoveel vluchten te verwerken. Het moet stoppen!”

Herent ZOMERBAR­TIP. Mollekes­fest in Herent pakt uit met indrukwek­kend programma voor alle leeftijden

Het is ondertussen een traditie in Herent om de zomer samen te eindigen op de Mollekesberg met familie en vrienden in een prachtig park. Dit mooi stukje natuur wordt omgetoverd naar een feeëriek decor voor Mollekesfest: een gezellig vijfdaags programma voor jong en oud met een uitgebreide zomerbar, live muziek, een openluchtfilm en veel meer.

14:26